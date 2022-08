Trois camerounais devaient se faire face ce dimanche au stade de la Beaujoire. Castelletto et FC Nantes recevaient FC Toulouse et ses deux camerounais, Steve Mvoue et Kevin Keben Biakolo.Ce dernier n’a que 18 ans puisqu’il est de la génération 2004. Le milieu de terrain, qui apparait une 3e fois sur la feuille de match cette saison, est entré dans le jeu à la 79e minute. Quant à Steve Mvoue, 20 ans, en 2 apparitions sur la feuille de match, il n’a pas encore eu la chance de fouler la pelouse.

La fiche du match

Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Nantes 3 1 Toulouse

Menés à la pause par le Toulouse FC, Castelletto et FC Nantes ont inversé la tendance en début de deuxième période pour finalement prendre la mesure des Toulousains (3-1), ce dimanche après-midi au Stade de La Beaujoire. Une première victoire en championnat qui fait du bien !

Battus dans les ultimes minutes de la partie la semaine passée à Marseille (2-1), le FC Nantes était à la recherche de son premier succès de la saison.

Première mi-temps

L’entame de la rencontre est débridée et à mettre à l’actif de Toulouse, sur la lancée de leur belle dynamique du début de saison. Mais la première vraie opportunité est bien nantaise par l’intermédiaire de Girotto. Positionné un cran plus haut qu’à son habitude, le Brésilien voit sa volée à l’entrée de la surface venir fracasser la barre transversale de Dupé (11’).

Au fil des minutes, les hommes d’Antoine Kombouaré haussent le rythme et pourtant… Sur un long ballon dans le dos de la défense, Aboukhlal, très bien lancé par Van den Boomen, entre dans les dix-huit mètres et croise sa tentative. Cette dernière fait mouche (0-1, 16’). Dans la foulée, sur une passe lobée en retrait de Pallois, Lafont sort le ballon de la tête in-extremis… (17’).

Désireux de repartir de l’avant, Castelletto et FC Nantes appuient davantage sur l’accélérateur mais se heurtent à deux reprises à Dupé, l’ancien portier jaune et vert. D’abord par Guessand (25’), puis surtout Fabio, qui d’une tête piquée à bout portant, voit le portier du TFC s’employer (25’). Le rythme redescend ensuite et aucune des deux formations ne parvient à prendre l’ascendant sur l’autre. On en reste sur ce score en faveur des Violets à la mi-temps (0-1).

Deuxième mi-temps parfaite de Castelletto et FC Nantes

Au retour des vestiaires, Antoine Kombouaré procède à deux changements importants avec les entrées en jeu de Mostafa Mohamed et Ludovic Blas, tous les deux impliqués sur l’égalisation nantaise à Marseille, la semaine passée. Le début de la révolte des pensionnaires de La Beaujoire !

Castelletto et FC Nantes recollent. Mieux même, Nantes se détache. Cinq minutes plus tard, Mohamed est à la réception d’un centre du premier buteur. L’Égyptien décroise parfaitement sa tête. Puissante, elle ne laisse aucune chance à Dupé (2-1, 55’). Passés devant, les Jaunes se détachent dans la foulée. Mohamed, dans la surface, réussi un contrôle orienté parfait. S’il pense s’emmener le ballon pour lui, Moses Simon surgit, contrôle et arme sa frappe qui vient se loger sous la barre. Avec l’aide du VAR pour un hors-jeu possible, la réalisation du Nigérian est logiquement accordée (3-1, 61’).

La Beaujoire savoure et les Canaris maîtrisent leur sujet. À vingt minutes du terme, Chaïbi, d’un centre-tir enroulé, trouve la barre de Lafont (71’). En fin de rencontre, Nantes a l’opportunité d’asseoir son avantage par Blas. Le milieu offensif élimine Spierings et Nicolaisen avant d’armer et d’être contré (90+2’).