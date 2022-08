Auteur de huit buts et quatre passes décisives en 35 matches de L2 (dont 28 en tant que titulaire) la saison dernière, Nathan Ngoumou n’a pas joué ce dimanche contre le FC Nantes. Touché à l’adducteur et déjà absent à Troyes et face au FC Lorient lors des deux journées précedentes, il avait fait son retour à l’entraînement collectif en milieu de semaine. Le milieu de terrain avait pourtant livré l’entiereté de la première journée de championnat avant de se blesser.

C’est la proximité de son transfert qui l’a obligé à rater le match contre FC Nantes. L’ailier de 22 ans serait tout proche de s’engager avec le Borussia Mönchengladbach.

Au TFC depuis ses cinq ans, le Toulousain, finaliste de la coupe Gambardella en 2019, avait signifié son souhait de quitter le club il y a plusieurs semaines déjà, et n’avait pas accepté la prolongation de son contrat qui lui avait été proposée. Ngoumou devrait donc quitter son club formateur à deux ans de la fin de son bail, et rapporter une belle indemnité de transfert au TFC.