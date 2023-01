Ce samedi, c’était la première confrontation à vie entre Monza et Inter Milan en Serie A. Revigorés après avoir infligé la première défaite de la saison à Napoli, André Onana et Inter Milan n’avait qu’une mission. Celle de confirmer et de continuer à inscrire des points. Pour ce faire, l’entraîneur des Nerazzurri aligne une formation à dix onzièmes égale à celle de mercredi. Le seul changement fut la titularisation de Lautaro Martinez en attaque, aux côtés d’Edin Dzeko.

D’entrée, Inter occupe bien le terrain qu’il quadrille merveilleusement. Il joue aussi vers l’avant, obligeant Monza à rester vigilant en défense. C’est précisément en circulant rapidement les balles que Inter Milan va prendre l’avantage. Et le but est arrivé tôt dans la partie. À la 10e, Bastoni centre vers le côté opposé. Darmian place l’interieur du pied, ce qui surprend le gardien Di Gregorio. 0-1,

Mais l’avantage ne durera pas longtemps. Ciurria dans la surface de réparation trompe André Onana et glisse la balle très près du poteau. 1-1, 11e.

Ce but a relancé Monza qui était ainsi partout sur le terrain. Sur une erreur du pied du gardien de Monza, Lautaro Martinez ne va pas se gêner et enfile une balle d’un angle difficile. 1-2, 22e.

André Onana et Inter Milan peuvent donc contrôler et jouent plus librement. Les actions sont structurées, fluides, et les attaques dangereuses. Les occasions se font plus insistantes, et Barella distille de bonnes balles. Sauf que ni Dimarco, qui envoie haut, ni Lautaro ne trouvent la faille.

Avec les sorties forcées de Barella et Calhanoglu, la structure s’est effondrée. Monza avait plus de volonté et se lançait dans les duels. Les joueurs de Inter Milan semblent fatigués. Le jeu se hache, les duels se font insistants. Onana va tenter de garder la barque comme sur une tête de Marì. Une première alerte arrive à la 81e, avec le but de Acerbi, finalement annulé à cause d’un hors jeu.

Inter Milan aurait pu se rassurer si la frappe sensationnelle de Lautaro Martinez allait au fond du filet au lieu de frapper le poteau. Mais au lieu de cela, Monza est resté en vie et à la 93e minute, sur un ballon flottant dans la surface, ils ont égalisé sur un contre son camp de Dumfries. 2-2.

André Onana et Inter Milan perdent deux points importants dans la course pour la Champions League de l’UEFA.