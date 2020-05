Seidou Mbombo Njoya : « Nous agirons en fonction des décisions » du gouvernement

Interrogé sur la question relative à la reprise ou non des championnats, Seidou Mbombo Njoya estime que « le football n’est pas la priorité dans la situation actuelle. Le football est secondaire. Nous prendrons les décisions quand il sera nécessaire de les prendre. Nous avons tous les scénarios et toutes les options qui sont prêts. Nous avons informé la CAF et la FIFA. Ce qui est prioritaire aujourd’hui pour nous, c’est ce que nous faisons en ce moment : venir en aide aux footballeurs ou encore préparer l’avenir. Oui ! Voilà les choses qui nous préoccupent en ce moment. Nous agirons en fonction des décisions salutaires que le gouvernement aura prises en faveur de la santé publique. Arrêtons de nous emporter. »