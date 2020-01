Elite One : Coton Sport en impose

C’est clairement le club le plus structuré du Cameroun depuis plusieurs années. Et c’est aussi la locomotive de ce championnat 2019-2020. Ce dimanche, lors de la seizième journée du championnat, c’est Tonnerre Kalara Club qui recevait à Yaoundé le club du Septentrion. En cette journée de reprise après près de deux semaines de relâche des congés de fin d’année, CotonSport était décidé à mettre l’accélérateur et ainsi se mettre à l’abri de toute surprise.