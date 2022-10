Elle a été élue Présidente de Dynamo de Douala lors de l’assemblée générale le 7 Mai 2022. Il faut le dire qu’elle n’était pas la favorite de plusieurs membres du Conseil des Sages. Trois mois après, ce même Comité des Sages va la suspendre de ses fonctions au profit de son Président-délégué. Pour le Conseil des Sages dirigé par Hervé Kom, « une situation de crise managériale grave » menace le club.

Les griefs semblent nombreux. Les absences de la Présidente dérange. Selon ss contestataires, elle aurait dû être plus présente lors des matchs de la Coupe du Cameroun. On lui reproche aussi de s’être débarassé de 17 joueurs en pleine saison ». Certains se sentent exclus de sa gestion. Pour Hervé Emmanuel Kom, «le comportement qui s’est manifesté ce derniers temps, je ne veux pas entrer dans les détails, est tout simplement inadmissible. Inacceptable parce qu’il viole nos statuts et ne respecte pas la tradition de notre foot. Nous avons donc voulu mettre entre parenthèses et faire cesser ce trouble à l’ordre public, cette injure à la mémoire et au respect, cette injure à la mémoire et au respect de notre communauté en faisant en sorte que nous puissions conduire l’essentiel de la dernière assemblée générale extraordinaire ».

Le Conseil des Sages de Dynamo, source de toutes les controverses?

Les réunions de conciliation, dont une organisée par le Gouverneur de la Région du Littoral, n’a fait fait tomber les émotions.

Ce vendredi, Me Simon Serge Kack Kack informe que « la Chambre Nationale de Résolution des Litiges(CNRL) de la Fédération Camerounaise de Football a annulé la Décision prise le 19 août dernier par le Conseil des Sages de Dynamo Football Club de Douala suspendant la Présidente Audrey Augustine Ngo Yetna épouse Chicot de ses fonctions. Cette dernière est ainsi réhabilitée par l’instance faîtière du football camerounais ».

Le Conseil des Sages va t-il fare appel ? On ne perd rien pour attendre.