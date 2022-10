Le monde arabe célèbre la première Coupe du Monde organisée sur ses terre. Rien n’a été laissé au hasard pour laisser une marque indélibile dans l’histoire. On n’a entendu parler de bien de choses, mais pas des difficultés d’atteinte des objectifs. C’est que e pays a massivement investi, ne se privant de rien pour marquer les mémoires.

Ce sera un véritable plaidoyer à la culture arabophone qui s’étalera sur un peu plus d’un mois.

Le Comité d’Organisation a dévoilé un quatrième single. Son titre est Light The Sky. C’est le quatrième single issu de la bande son officielle de Qatar 2022. Ce morceau est interprété par quatre des plus célèbres chanteuses du monde arabe : Balqees, Nora Fatehi, Manal et Rahma Riad. Le clip vidéo de ce titre est un hommage aux femmes qui arbitreront en Coupe du Monde de la FIFA™ pour la première fois de l’histoire.

Light The Sky, collaboration inédite entre quatre des plus emblématiques chanteuses du monde arabe, est le dernier titre issu de la bande son officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Ce morceau envoûtant est interprété par la chanteuse émiratie Balqees, la sensation canado-marocaine Nora Fatehi, la superstar irakienne Rahma Riad et l’autrice-compositrice primée marocaine Manal.

Dans le clip vidéo de ce single entraînant figurent les six femmes arbitres qui écriront l’histoire en officiant au Qatar à l’occasion de la première Coupe du Monde de la FIFA™ à se disputer dans le monde arabe.

Les arbitres Stéphanie Frappart (France), Salima Mukansanga (Rwanda) et Yoshimi Yamashita (Japon) ainsi que les arbitres assistantes Neuza Back (Brésil), Karen Díaz Medina (Mexique) et Kathryn Nesbitt (États-Unis) seront en effet les premières femmes à officier à ce niveau.

« Light The Sky invite à donner de la voix et à célébrer ensemble l’esprit rassembleur du football. C’est un message motivant à l’approche d’une compétition qui s’annonce révolutionnaire », a déclaré RedOne, expert artistique de la FIFA et producteur. « Cette chanson puise ses racines au Moyen-Orient. Et le fait d’associer les premières femmes qui arbitreront en Coupe du Monde en fait un titre unique, réunissant les amateurs de musique et de football de tout âge. »