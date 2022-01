Samuel Eto’o : « devenir président de Fécafoot a été une bénédiction  (...)

« Devenir président de Fécafoot cette année a été une véritable bénédiction – celle que j’ai l’intention de multiplier chez mes compatriotes camerounais, à commencer par le succès de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations le 9 janvier prochain. Je suis profondément reconnaissant pour votre soutien inconditionnel au cours des 12 derniers mois », a écrit Samuel Eto’o sur sa page Facebook ce 31 décembre 2021.

Stepping into 2022 like…

Becoming the president of @FecafootOfficie has been a true blessing - one that I intend to multiply among my fellow Cameroonians, starting with the success of the upcoming AFCON.

Wishing you and your family a happy and healthy 2022. Bonne Anneé ! pic.twitter.com/8M64yg4uZm

— Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) December 31, 2021