Omam -Biyik : « le groupe est aussi conquérant que contre la Côte d’Ivoire  (...)

Selon l’entraîneur adjoint François Omam-Biyick, un accent est mis sur l’organisation tactique. « Aujourd’hui, l’entraînement était basé au niveau du jeu. C’était une séance de reprise très intense après une journée de repos. On a vu des duels. La qualité est là, on avance petit à petit vers l’objectif », a confié l’ancien Lion à Fécafoot TV.

« On juge les joueurs sur leur niveau de concentration. Quand on regarde les dernières séances d’entraînement, on voit bien que les joueurs n’ont pas perdu leur niveau de concentration », assure-t-il. L’entraîneur adjoint de l’équipe camerounaise est d’autant plus rassuré que les joueurs font preuve d’un esprit de conquérants. « Ils savent dit-il, que ça ne va pas être facile. Nous veillons à ce que l’état d’esprit reste. Le groupe a gardé le même état d’esprit conquérant que contre la Côte d’Ivoire ». Rappelons que le Cameroun ouvre le bal de la CAN le 9 janvier prochain au stade d’Olembé.