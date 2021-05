Mercato : le Top 10 des Camerounais en fin de contrat

1. Choupo-Moting (Bayern Munich)

Arrivé au Bayern Munich cette saison, Eric-Maxim Choupo-Moting s’est refait un nom en Allemagne. Et même si ses statistiques n’ont rien de reluisant (9 buts toutes compétitions), il a néanmoins brillé en Ligue des champions, pendant l’absence de Lewandoski. Les dirigeants du Bayern envisagent de lui offrir un nouveau contrat.

2. Vincent Aboubakar (Besiktas)

S’il le voulait, Vincent Aboubakar (15 buts en Süper Lig de Turquie) aurait déjà été prolongé à Besiktas. Mais le Camerounais souhaite une revalorisation. Logique. Il a été l’un des artisans du doublé championnat – Coupe cette saison.

3. Allan Nyom (Getafe)

Arrivé en 2019, l’aventure d’Allan Nyom s’achève à Getafe en juin. Le défenseur de 33 ans a été un élément important de l’effectif du club. Il a disputé au total 76 matchs toutes compétitions confondues. Et pourtant, le club ne devrait pas le prolonger.

4. Nicolas Nkoulou (Torino)

C’est une évidence, Nicolas Nkoulou ne restera un jour de plus au Torino. Après 4 saisons bien remplies, le défenseur de 31 ans a déjà apprêté ses valises. Et ce sont pas les prétendants qui manquent.

5. Fabrice Olinga (Mouscron)

D’une mauvaise saison à l’autre, Fabrice Olinga n’a vraiment jamais brillé dans chacun des clubs par lesquels il est passé. Cette saison, il n’a inscrit que 2 buts en D1 belge. Arrivé à l’Excel Mouscron en 2015, l’attaquant de 25 ans s’en va avec un bilan de…7 buts toutes compétitions confondues.

6. Aurélien Chedjou (Adana)

Parti d’Amiens en Ligue 2 de France pour la D2 turque, Aurélien Chedjou n’a pas beaucoup été utilisé à Adana Demirspor (5 matchs, 1 buts en championnat) cette saison. Même s’il quitte le club avec le titre de champion.

7. Arnaud Djoum (Al Raed)

A 32 ans, Arnaud Djoum va certainement découvrir le huitième club de sa carrière la saison prochaine. Après deux années à Al Raed et 56 matchs (7 buts) toutes compétitions confondues en Arabie Saoudite.

8. Duplexe Tchamba (Strasbourg)

Arrivé à Strasbourg en 2017 pour 4 ans, Duplexe Tchamba vient d’achever deux saisons en prêt chez les Norvégiens de Stromsgodset. Autant dire que l’aventure se termine en noir et blanc (27 matchs de championnats joués sur l’ensemble des deux saisons).

9. Paul Georges Ntep (Guingamp)



Sans club depuis février 2020 et la résiliation de son contrat avec Wolfsburg, Paul Georges Ntep a rejoint Guingamp en mai de l’année dernière pour une saison. Et après 14 matchs sans le moindre but en Ligue 2, l’attaquant camerounais est presque déjà sans club.

10. Devis Epassy (Pas Lamia)

Après une belle saison (27 matchs en championnat) soldée par un maintien mérité en première division de Grèce, Devis Epassy est en passe de quitter Pas Lamia. En attendant de savoir s’il sera reconduit, le gardien de 28 ans s’apprête à vivre sa première sélection avec le Cameroun.

