Nicolas Parfait Siki est à Kondengui. L’ancien secrétaire général par intérim et responsable du département de la communication de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé la nuit dernière. L’incarcération du journaliste fait suite à une plainte du Comité exécutif de la Fécafoot. Samuel Eto’o et son Bureau l’accusent de détenir illégalement des documents administratifs de l’instance faîtière dans le but de les falsifier. Ce que le détenu ne reconnait pas.