En attendant One All Sports, El Dabo habille les Lions

La Fédération Camerounaise de Football avait invité les médias ce jeudi après-midi à l’hôtel Hilton pour le dévoilement des tenues de ville que porteront les Lions Indomptables durant leur séjour au Qatar. Le couturier El Dabo s’était vue offrir l’opportunité de concevoir la garde-robe des Lions en vue du Mondial 2022.

Si l’idée d’avoir des conceptions du Cameroun est largement appréciée, il y a des appréhensions par rapport à certains points. La trop large simplicité des modèles qui les rend à peu près vulgaire. Une impression de copier les autres. Plusieurs nations africaines avaient des modèles similaires lors de leur participation antérieure à la Coupe du Monde. Le Sénégal et le Nigéria pour ne citer que ceux là. Leur design et les détails de finition semblaient plus abouties.

Le modèle semble aussi très loin des modèles traditionnels et de notre culture. Un zeste de Toghu, des tenues en Kobagondo, des tissus fabriqués à la main comme le faisaient nos ancêtres auraient pu être testés.

Plusieurs observateurs notent la grande qualité des réalisations de ce couturier. Notons cependant que El Dabo a été choisi sans appel d’offres public.