Deux jours après le nul (1-1) contre l’Ouganda, la sélection locale du Cameroun a réalisé le même résultat ce samedi contre la Côte d’Ivoire (1-1). Les Lions amateurs avaient pourtant ouvert le score.

Rebelote. Comme face à l’Ouganda le 5 janvier dernier, les Lions locaux ont mené mais se sont fait rattraper par leurs homologues de la Côte d’Ivoire (1-1) ce samedi, en match amical. En stage d’acclimatation en Tunisie, la sélection amateur du Cameroun a en effet disputé son second match de préparation. Et au final, les hommes d’Alioum Saidou peuvent nourrir des regrets.

Beaucoup d’occasions manquées

La sélection A’ du Cameroun a en effet dominé le jeu durant l’ensemble de la partie. Les Lions locaux sont même tout proches d’ouvrir le score. Mais Harrison Djonkep gâche le caviar de Jérôme Ngom (33e). De retour de la pause, les Camerounais gardent toujours le contrôle de la balle et imposent leur rythme à des Eléphants sur leurs gardes. Une fois encore, Junior Kemajou et ses partenaires ont l’occasion d’ouvrir la marque. Sur un ballon de Guy Eyike, Ramses Donfack place un bon coup de tête, mais la balle passe à côté du poteau (67e).

Trois minutes plus tard, les Camerounais ont plus de réussite sur un penalty accordé pour une main. Beo Bato tire et marque (1-0, 70e). Mais comme face à l’Ouganda, les Lions locaux vont ensuite manquer de concentration et les Eléphants vont en profiter pour égaliser sur un coup de pied arrêté (1-1, 87e). Les Camerounais auront l’occasion de corriger leurs erreurs et de se rattraper le 9 janvier, contre le Soudan, toujours en amical.