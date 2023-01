Les rumeurs les plus folles courent à l’endroit du Capitaine des Lions Indomptables Aboubakar Vincent. Joueur majeur de la sélection nationale du Cameroun, son impact est bien moindre dans son club, Al Nassr, en Arabie Saoudite. Avec ou sans lui sur le terrain, l’équipe gagne.

Cet effectif est bien etoffé et compte de nombreux joueurs qui ont fait les plus gros clubs en Europe. Avec l’arrivée d’un joueur transformationnel tel que Cristiano Ronaldo, il fallait faire de la place et libérer une place extra communautaire. Ce championnat accepte un maximum de huit joueurs étrangers par club. Cristiano Ronaldo en est le neuvième à Al Nassr. C’est pour cela que le club cherche à trouver une solution.

Aboubakar Vincent peut en être une. Il joue en position d’avant-centre comme son célèbre coéquipier portugais. Ce sera donc un fauteuil pour deux. Et comme le capitaine du Cameroun ne se satisfairait pas de cirer les bancs de touche, il aimerait trouver un point de chute ailleurs, de préférence dans un gros club.

Cela fait donc le lit des rumeurs de toute sorte donc la plus farfelue est celle de son transfert à Manchester United. Cela n’arrivera pas parce que Aboubakar Vincent n’aura jamais vraiment été dans les conversations du côté de Manchester United. C’est un profil différent qui est recherché, sachant que le français Martial et l’Anglais Rashford peuvent gérer cette postion à tous les deux. En plus, Aboubakar aimerait joueur, semaine après semaine, ce que Manchester United ne garantit jamais.

Lors du dernier match de championnat du club, le capitaine camerounais était absent. Cela ne présageait rien pour son avenir à Al Nassr. Cependant, la situation pourrait aussi rapidement évoluer et les plans revus.