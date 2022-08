Reversés en Ligue Europa Conférence, Michaël Ngadeu et La Gantoise connaissent leurs adversaires de la phase de groupes. Autant dire que le tirage au sort a été clément pour le défenseur camerounais et ses coéquipiers.

En effet, Michaël Ngadeu et La Gantoise sont logés dans le groupe F. Le Camerounais et les siens ont hérité d’adversaires plutôt moyens à l’image de Molde, Shamrock Rovers et Djurgarden. Le Lion indomptables et ses partenaires devraient certainement passer cette phase de groupes sans trop de difficultés.

Notons que les 32 équipes en compétition ont été réparties en huit groupes de quatre. Le vainqueur de chaque groupe se qualifie directement pour les huitièmes de finale. Le deuxième disputera les barrages contre un troisième de groupe d’Europa League. Les troisièmes et quatrièmes eux, sont d’office éliminés. La phase de groupes se déroulera du 8 septembre au 3 novembre.

Le tirage au sort complet de la Ligue Europa Conférence

Groupe A : Basaksehir, Fiorentina, Heart of Midlothian, RFS

Groupe B : West Ham, Steaua Bucarest, Anderlecht, Silkeborg

Groupe C : Villarreal, Hapoel Beer-Sheva, Austria Vienne, Lech Poznan

Groupe D : Partizan, Cologne, Nice, Slovacko

Groupe E : AZ Alkmaar, Apollon Limassol, FC Vaduz, Dnipropetrovsk

Groupe F : La Gantoise, Molde, Shamrock Rovers, Djugardens

Groupe G : Slavia Prague, CFR Cluj, Sivasspor, Balkani

Groupe H : FC Bâle, Slovan Bratislava, Valgiris, FC Pyunik