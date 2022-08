Comme en Ligue des champions, la phase de groupes de la Ligue Europa promet un duel de Camerounais entre Pierre Kunde Malong et Jean-Charles Castelletto. Les deux Lions indomptables vont en effet évoluer dans le même groupe.

Après le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, celui de la Ligue Europa a eu lieu ce vendredi à Istanbul (Turquie). Seuls Camerounais qualifiés pour la phase finale de cette compétition, Pierre Kunde Malong et Jean-Charles Castelletto vont s’affronter dans le groupe G. Les deux Lions et leurs clubs respectifs ont bénéficié d’un tirage plutôt clément.

En effet, placé dans le quatrième et dernier chapeau, le FC Nantes de Jean-Charles Castelletto pouvait s’attendre à du très lourd. Dans la pire des configurations, l’actuel 15ème de Ligue 1 avait notamment une chance de se retrouver dans un groupe composé de Manchester United, du Feyenoord Rotterdam et du Betis. Finalement, le club français peut se laisser à rêver avec un tirage bien plus chanceux. Dans le groupe G, les Nantais retrouveront, en effet, l’Olympiakos de Pierre Kunde Malong, Qarabag et la formation allemande de Fribourg.

Le tirage complet de la phase de poules

Groupe A : Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo Glimt, FC Zurich

Groupe B : Dynamo Kiev, Stade Rennais, Fenerbahçe, Larnaca

Groupe C : AS Roma, Ludogorets, Bétis, Helsinki

Groupe D : Braga, Malmö, Union Berlin, Union Saint-Gilloise

Groupe E : Manchester United, Real Sociedad, Sheriff Tiraspol, Omonoia

Groupe F : Lazio Rome, Feyenoord, Midjtylland, Sturm Graz

Groupe G : Olympiakos, Qarabag, Fribourg, FC Nantes

Groupe H : Etoile Rouge de Belgrade, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor