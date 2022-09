Sous les feux des critiques ces derniers jours, Karl Toko Ekambi a répondu sur le terrain ce mercredi, lors de la réception de l’AJ Auxerre. Passeur décisif et buteur, l’attaquant international camerounais a été le héros dela victoire des siens 2-1.

Vivement critiqué sur les réseaux sociaux après son match totalement raté à Reims (1-1), Karl Toko Ekambi s’est enfin mis à briller sur la Ligue 1 de France. Face à Reims ce mercredi lors de la cinquième journée du championnat, l’attaquant international camerounais a pris le match à son compte, livrant une performance sans tâche. Au point de terminer cette partie ovationné par le Groupama Stadium !

VICTOIRE 👊🔴🔵



Nos Lyonnais s'imposent (2-1) face à Auxerre et ça fait ➕3⃣ points ! #OLAJA pic.twitter.com/DHsACFljjf — Olympique Lyonnais (@OL) August 31, 2022

Un honneur mérité pour le Camerounais, en jambes et qui a fait de grosses différences face à Pereira durant tout la rencontre. Le Lion indomptable s’illustre d’abord en passeur décisif. Lancé par Tagliafico dans le dos de Sinayoko, Toko Ekambi s’infiltre dans la surface et centre au sol pour le second poteau où Tetê surgit et conclut d’un plat du pied (1-0, 29e). Ensuite, sur un corner frappé par Cherki côté droit, Toko Ekambi est esseulé et crucifie Costil d’un plat du pied (2-0, 72e). Suffisant pour être sacré « Homme du match ». Même si Perrin Autret va réduire le score d’une frappe croisée (2-1, 80e).