Freiné à Reims pour son premier déplacement de la saison, l’OL retrouvait son Groupama Stadium. L’envie était de faire tourner, avec la manière, le compteur points à la maison. Face au promu auxerrois, les Lyonnais affichaient d’emblée leurs ambitions : du rythme, de la vitesse et du mouvement. Les occasions se multipliaient et seul Costil pouvait les empêcher d’ouvrir le score. Mais sur un débordement d’un Toko-Ekambi en grande forme, Tetê faisait craquer la défense de l’AJA à la demi-heure de jeu. Le score ne bougeait pas jusqu’à la fin d’une première période totalement maitrisée.

Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Lyon 2 1 Auxerre

Jamais mis en difficulté avant la pause, les joueurs de Peter Bosz n’étaient pourtant pas encore à l’abri et on sentait que la partie pouvait aussi basculer de l’autre côté sur un coup du sort. Toko Ekambi, encore lui, délivrait le Groupama Stadium avec un superbe but. Malheureusement, un contre assassin mené par l’ancien Lyonnais, Perrin, remettait l’équipe lyonnaise sous la menace à une dizaine de minutes de la fin… L’OL tenait sa troisième victoire de rang à domicile, grâce notamment à un énorme arrêt de Riou.

L’international Camerounais est juste heureux de la victoire. Il explique qu’“on a bien joué, on a fait un bon match, on a manqué des occasions donc on s’est mis en difficulté mais sinon on fait un bon match”.

Celui qui a Toko-Ekambi.. liser l’Algérie à Blida il y a cinq mois ne se met pas de pression. “ A titre personnel, je ne me mets pas de pression. Je travaille dans l’ombre. On a un match samedi et on va rester concentrés.”

Avec un but et une passe décisive, sa journée de travail est bien remplie.