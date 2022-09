La tâche est immense pour Toulouse FC et ses deux camerounais qui jouent ce mercredi contre Paris Saint-Germain. C’est pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Kevin Keben est sur le banc de touche alors que Steve Mvoue a été laissé dans les tribunes. L’équipe galactique de Paris a subi un faux pas lors de la dernière journée puisqu’ils ont été forcé au match nul. Mais Toulouse FC ne veut pas se laisser compter.

Si le jeune Kevin Keben a la chance d’être lancé sur le vert, il n’oubliera pas ce premier gros match de sa carrière.

Le TFC et le PSG sont les deux équipes qui récupèrent le plus de ballons dans le dernier tiers en Ligue 1 cette saison (26). Neymar est en tête du côté parisien (6), tandis que Aboukhlal et Spierings en comptent le plus du côté des Violets (4).

Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Toulouse 0 3 Paris Saint Germain