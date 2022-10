Dortmund: un autre record pour Youssoufa Moukoko

Un but et une passe décisive. Voilà le pointage de Youssoufa Moukoko ce samedi lors de la 11e journée de BundesLiga. Le génie camerounais a livré l’entièreté de la rencontre alors que Dortmound recevait Stuttgart.

Et il a plutôt bien fait. D’abord il va offrir une passe de but à Reyna pour le troisième but de Dortmund. Avant d’inscrire lui-même le dernier but de son équipe. SOn quatrième de la saison.

Ce but fait entrer Youssoufa Moukoko un peu plus dans l’histoire de la BundesLiga. Il devient ansi le plus jeune joueur à inscrire neuf but en Bundesliga à 17 ans et onze mois. Il bat le précédent record inscrit par Florian Wirtz de Leverkusen qui avait 18,4 ans.