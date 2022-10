Elim. CAN U23 : le Cameroun obtient une victoire précieuse en Angola

En déplacement en Angola ce samedi, les Lions indomptables espoirs ont obtenu une précieuse victoire 2-3 contre les Palancas Negras. Un résultat important avant le match retour prévu au Cameroun.

Les Lions espoirs ont pris une bonne option ce samedi en Angola. Les hommes de Guy Feutchine sont en effet à 90 minutes du troisième tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans.

Patient Wassou et ses coéquipiers se sont en effet imposés 2-3. Un but de Djawal Kaiba et un doublé d’Yvan Djantou vont permettre aux Espoirs camerounais de décrocher la victoire avant le match retour à domicile.