Il n’y a plus de match du Bayern Munich sans des acclamations de la performance de Choupo Moting. Le Lion Indomptable connait de bons moments avec son club, le FC Bayern qui a battu le TSG Hoffenheim 2-0. C’est une quatrième victoire consécutive pour les Bavarois . Jamal Musiala et Eric Maxim Choupo-Moting ont marqué pour les Munichois dominateurs surtout en première mi-temps.

Les Bavarois ont débuté avec Sven Ulreich dans les buts et Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt et Alphonso Davies dans une défense à quatre. Joshua Kimmich et Leon Goretzka jouaient un double rôle de maintien derrière Serge Gnabry, Musiala et Kingsley Coman, avec Choupo-Moting en attaque. Sadio Mané, Marcel Sabitzer, Mathys Tel, Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch ont pris la relève de Coman, Goretzka, Choupo-Moting, Gnabry et Musiala en seconde période.

Jamal et Choupo-Moting touchent la cible

À l’exception d’un tir de Musiala repoussé par le gardien Oliver Baumann, les deux équipes se neutralisent dans les dix premières minutes, mais le Bayern affirme rapidement son autorité. Choupo-Moting voyait sa tentative repoussée. Puis qu’un tir de Pavard ne soit détourné, mais le Bayern prenait l’avantage sur le corner qui suivait, Goretzka offrant la balle à Musiala.

Le Bayern manquait une triple occasion lorsque Baumann repoussait Goretzka. Et que la reprise de Musiala était dégagée sur la ligne avant que Coman ne voie son rebond repoussé. Musiala touchait le filet latéral mais un caviar de Gnabry invitait Choupo-Moting à marquer. L’attaquant ne s’est pas loupé et marque un quatrième but lors des trois derniers matches. Ulreich repoussait les tentatives de Rutter et Grischa Prömel, et le Bayern menait de deux longueurs à la mi-temps.

Le Bayern cherchait à conclure la rencontre après le retour des vestiaires, mais l’équipe locale étant plus solide en défense. Et cela a crée un équilibre des forces. Upamecano testait Baumann à l’heure de jeu alors que le Bayern se contentait de plus en plus de son avance.

Choupo-Moting va quitter à la 70e minute sous les acclamations.