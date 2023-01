L’ancien gardien des Lions Indomptables Joseph Antoine Bell s’est exprimé sur les propos polémiques attribués à Vincent Aboubakar sur Cristiano Ronaldo.

Annoncé sur le départ ces derniers jours, Vincent Aboubakar n’a pas encore officiellement quitter Al-Nassr. Aux dernières nouvelles, l’attaquant camerounais et le club saoudien n’ont pas encore bouclé les négociations liées à son départ annoncé. Mais le capitaine des Lions indomptables n’a pas attendu de toucher son chèque pour tacler Ronaldo, dont la venue à pousser les dirigeants saoudiens à le sacrifier. Le Camerounais a ainsi profité du micro tendu par le média turc NTV Spor pour adresser un message de bienvenue personnalisé au Portugais, qui ne sera donc jamais son coéquipier : « J’ai toujours pensé que Lionel Messi était meilleur que Ronaldo, et après m’être entraîné avec Ronaldo, je me suis rendu compte que j’avais raison ».

Bell : « Je ne comprends pas sa déclaration sur Ronaldo »

Ces propos ont créé un tollé sur les réseaux sociaux. L’ancien international Joseph Antoine Bell ne saisi pas très bien la réelle utilité de cette déclaration. « Je ne comprends pas bien pour quelle raison Aboubakar a fait cette déclaration. C’est injustement inamical envers Ronaldo, qui n’est pour rien dans la décision du club saoudien de se séparer de lui. Ronaldo n’est pas arrivé en disant qu’il fallait se séparer d’Aboubakar », s’étonne Bell dont les propos sont relayés par So Foot.

« Je ne pense pas qu’Aboubakar parle arabe, mais il doit quand même comprendre un peu l’anglais. Il était supposé connaître les dispositions du championnat saoudien sur le nombre de joueurs étrangers autorisés par club. Et donc savoir qu’il était potentiellement susceptible de ne pas être conservé par Al-Nassr » , reprend Bell.