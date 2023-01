Selon Maxifoot, l’international allemand d’origine camerounaise, Youssoufa Moukouko a refusé une proposition de prolongation avec le Borussia Dortmund.

Plus les jours passent et plus Youssoufa Moukoko (18 ans, 14 matchs et 6 buts en Bundesliga cette saison) s’éloigne du Borussia Dortmund. En fin de contrat en juin prochain, le jeune talent d’origine camerounaise aurait récemment refusé une proposition de prolongation transmise par ses dirigeants, indique Maxifoot. Le patron du BvB Hans-Joachim Watzke ne se montre pas des plus optimistes dans ce dossier.

« Si les deux parties ne sont pas sur la même longueur d’ondes, Youssufa ne continuera pas avec nous, c’est l’étape ultime. Cela pourrait arriver, mais…, a admis l’Allemand au micro de Sky Allemagne. Bien sûr, nous espérons que Moukoko restera avec nous ».