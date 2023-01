Dans le cadre de la 18e journée de Série A l’Udinese d’Enzo Ebosse s’est incliné sur ses installations face à Bologne.

Entré en jeu à la 74e minute, le défenseur camerounais Enzo Ebosse n’a pas pu empêcher son équipe de concéder sa deuxième défaite d’affilée. Les Primi Bianconeri entament pourtant bien la rencontre avec un but dès la 10e minute de Beto. Solide dominateur, l’Udinese n’arrive pas à marquer le but du break. Ils vont finalement être rattrapés au score à l’heure de jeu, une réalisation signée Sansone pour Bologne. Les visiteurs vont même doubler la mise à la 80e minute et sceller ainsi le résultat du match.

Enzo Ebosse quant à lui a débuté la rencontre sur le banc. Il est entré en jeu à la 74e minute et a joué 17 minutes. Solide dans ses interventions, il n’a cependant pas pu empêcher son équipe de concéder une nouvelle défaite en championnat. Pour les 17 minutes jouées, le défenseur de 23 ans a obtenu la note de 6,09.