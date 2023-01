Arrivé plus tôt dans la journée en Algérie, Samuel Eto’o a apporté son soutien au pays pour l’organisation de la CAN 2025 et a profité pour encenser le sélectionneur algérien Djamel Belmadi.

Le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) Samuel Eto’o est arrivé en terre algérien cet après-midi, où se déroule la 7e édition du Championnat d’Afrique des Nations (Chan). Reçu par le président de la fédération algérienne de football, l’ancien capitaine des Lions Indomptables a profité pour réaffirmer son soutien à l’Algérie qui souhaite organiser la CAN 2025. « Je ne trahis jamais mes amis. L’Algérie a été aux côtés du Cameroun quand on traversait un moment difficile lors de la CAN au Cameroun. Et il est du devoir du président de la Fédération camerounaise de football en retour d’être du côté de la Fédération algérienne de football. Le football est là pour aider, pas pour diviser. Nous n’allons pas changer cette belle histoire. Et le président que je suis, ce sera mon devoir de retourner l’ascenseur au président. Nous soutenons l’Algérie pour la CAN 2025. »

Samuel Eto’o a profité de cet entretien pour s’exprimer sur l’actuel sélectionneur des Fennecs d’Algérie Djamel Belmadi. « Djamel Belmadi est le meilleur de nous tous parce que c’est un monsieur qui est bon. Donc je lui souhaite beaucoup de courage dans sa mission qui ne sera pas facile parce qu’il a un peuple qui attend tellement de lui. Mais il a les capacités. C’est un bon entraineur. Nous le savons tous. A-t-il déclaré.

Samuel Eto’o va pouvoir assister demain à l’entrée en lice des Lions A’. En effet, les locaux affrontent le Congo ce lundi, dans le cadre de la première journée du Chan.