Eh oui. L’éclair peut frapper deux fois au même endroit… un doublé en une poignée de minutes pour chacune des sélections dans un match de phase finale de coupe du monde, c’est fort! Nous, camerounais, restons avec un arrière-goût amer dans la bouche après ce match un peu fou qu’on aurait pu gagner. Mais que dire des Serbes qui menaient de deux buts à 30 minutes de la fin du match… Autre donnée incroyable; Choupo-Moting avait inscrit son premier but en Lions Indomptables justement contre la Serbie. C’était en 2010 lors d’un match de préparation pour le mondial.

En ce qui me concerne honnêtement, ce match nul m’arrange bien plus que la victoire. Non, je ne suis fou, mais cette équipe n’a pas les moyens de défendre durant 90 minutes contre le Brésil. Elle gagnerait peut-être à emballer le match et espérer une victoire. Trêve de distraction. Revenons à notre match.

Si le Cameroun a joué à dix pendant 60 minutes, la Serbie aura joué à douze. Martin Hongla aura joué pour la Serbie aujourd’hui et a non seulement contribué directement à deux de leurs buts mais a aussi épuisé Kunde et Zambo car ils devaient faire double travail. Song aurait dû le sortir à la mi-temps puisqu’il est passé totalement à côté de son match. Cela dit, ce match s’est joué sur l’action de Kundé qui récupère un ballon du dernier défenseur en plein axe, mais choisit de tirer à deux reprises dans une situation de trois contre deux. En deuxième mi-temps, les serbes nous ont montré comment jouer dans ce genre de situations. La démonstration de leur troisième but en fait foi.

Le défenseur Milenkovitch peut boire gratuitement dans tous les bars camerounais à partir d’aujourd’hui. Si les proprios demandent de payer, qu’il demande de le mettre sur ma note. Il a couvert Aboubacar sur les deux derniers buts camerounais. Comme Hongla, je suis sûr certains Serbes vont aussi estimer qu’il a joué pour le Cameroun.

Mais, bravo à Rigobert Song, qui a réagi tout de suite après le troisième but Serbe et a fait rentrer Aboubacar Vincent. Si certains analystes estiment que le mauvais positionnement de la défense serbe est à incriminer pour les deux derniers buts du Cameroun, ils oublient la réalité. C’est bien le changement tactique opéré par Rigobert Song qui est le précurseur de ces actions. En jumelant les deux attaquants, les mouvements de Choupo permettaient à Aboubakar de prendre la profondeur.

En joker de choix, Aboubacar a beaucoup apporté à ce match. Il a été impliqué dans tout ce que le Cameroun a fait de bon en deuxième mi-temps. Il nous a rappelé les entrées de Roger Milla lors du mondial 1990. Jee dirais même que la tâche d’Aboubacar a été un peu plus compliqué puisqu’il est rentré en jeu quand l’équipe était menée de deux buts. Cependant, il est beaucoup plus jeune que ne l’était le vieux Lion en Italie.

Je souligne aussi les belles passes décisives de Castelleto et de Fai. Le premier est mon homme du match. Un but et une passe décisive pour un défenseur central… C’est autant que ce qu’a réalisé Aboubacar Vincent. En plus, Castelleto a gagné presque tous ses duels et je pense qu’il a été très bon sur l’ensemble de la partie! Je déplore cependant le ravin qu’il y a entre Nkoulou et lui. C’est ce qui a causé le but d’Embolo contre la Suisse. On peut remercier Mitrovitch d’avoir raté des occasions de but dans cette zone ce lundi. Nous gagnerons à voir notre défense plus compacte et le milieu plus agressif. On ne peut pas continuer à reculer et à laisser autant de temps au porteur du ballon.

Saluons aussi les contributions du reste de l’équipe, Choupo, Tolo, Mbeumo en particulier, qui ont vraiment été généreux dans l’effort.

Toko Ekambi gagnerait à se défaire de sa crispations de club. Il doit jouer détendu. Laurent Blanc n’est pas dans la tanière.

Mbeumo a du mal à combiner avec ses coéquipiers, ce qui est compréhensible puisqu’il ne vient que de rejoindre la tanière.

Pour les remplaçants, hormis Aboubacar, Nkoudou a fait un bon travail sur son côté gauche mais a gâché un coup franc intéressant en toute fin de match.

Avec un point, le Cameroun est encore mathématiquement dans la course, et peut rêver contre le Brésil qui jouera sans Neymar et surtout sans Danilo, leur latéral droit. Ce côté-là pourrait être intéressant pour les lions car il est couvert par Marquinhos qui a du mal ces derniers temps. Toko Ekambi le connait bien en Ligue 1 en France.

Enganche