« Nous avons déjà gagné notre coupe du monde, celle d’une bonne participation. Maintenant il faut préparer les victoires futures. » Cette déclaration du président de la Fecafoot à veille du match-couperet à ne pas perdre face à la Serbie est apparue aux yeux de certains observateurs comme un revirement spectaculaire de la part de celui qui avait annoncé urbi et orbi que le Cameroun sera le vainqueur de la Coupe du monde 2022. Un retour tardif à plus de réalisme qui traduit un certain agacement face aux dures réalités du terrain.

Avant cette sortie inattendue d’autres personnes avaient déjà des explications toutes prêtes pour faire face à tous les cas de figure. La courte défaite de l’équipe lors du premier match face à la Suisse a quelque peu douché l’optimisme de tous ceux qui s’attendaient à une victoire spectaculaire. Le match nul héroïque (3-3) face à la Serbie lors de la deuxième sortie à été célébré comme une véritable victoire. Tout n’est pas perdu. Le dernier match contre le Brésil fixera davantage sur les chances des Lions indomptables de passer ou non au deuxième tour. En attendant , des Camerounais semblent passés maîtres dans l’art de la spéculation, des calculs d’antiquaire et surtout de trouver des explications à toutes les éventualités.

Des explications déjà disponibles

Voici en résumé quelques réactions déjà enregistrées dans les réseaux sociaux ou attendues en fonction de la performance des Lions dans la compétition. Au-delà de toute polémique il s’agit simplement de quelques propos tant que journaliste, nous avons tout simplement recueilli ces réactions dans les réseaux sociaux pour l’information de nos lecteurs, au-delà de toute polémique.

Après la défaite contre la Suisse

« On vous avait dit que le coach n’est pas à la hauteur. Il ne sait pas lire le jeu. Comment peut-il remplacer tous les attaquants qui pesaient sur la défense adverse alors que son équipe est menée au score ? Est-ce qu’il est le vrai sélectionneur ? Son président fait même quoi dans les vestiaires tout le temps ? Ce n’est pas lui qui apporterait la poisse par hasard ? »

Après le match nul face à la Serbie :

« On vous avait dit de faire jouer ensemble Aboubakar et Choupo. Ça a donné. Tout n’est pas perdu. Nous restons en vie avec 1 point. Il suffit d’un faux pas de nos concurrents et d’une victoire sur le Brésil au troisième match pour passer au second tour. Allez les Lions. »

En cas d’élimination :

« On vous avait dit que l ambition de gagner la Coupe du monde était démesurée. Pourquoi le président de la Fecafoot a-t-il mis autant de pression sur les joueurs et le staff technique ? Vous ne sélectionnez pas Ngadeu, vous mettez Zambo Anguissa mal à l’aise, vous renvoyez Onana au pays, vous surfez sur du mensonge et vous voulez gagner comment ? Quand on veut vous mettre en garde contre l’excès de confiance vous traitez les gens de jaloux et -patriotes. Voilà la conséquence ! »

En cas de victoire finale :

« On vous l’avait annoncé : impossible n’est pas Camerounais. Même feu Maradona en sait quelque chose. On vous avait dit que le hemlè fera différence. C’est de ça qu’il s’agit ! Faites confiance à Samuel Eto’o, l’envoyé de Dieu sur terre. Le Cameroun c’est tout un continent. Les Lions n’ont jamais été aussi forts que quand on les croyait faibles. Le Cameroun c’est le Cameroun. »