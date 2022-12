Quand vous entrez dans une maison, on vous donne une chaise en vous recevant. Pelé était cette chaise dans la maison du football. Comme le dit si bien Erling Haaland dans son tweet: tout ce que les joueurs font aujourd’hui., Pelé l’a fait en premier… Franchement, c’est très triste d’écrire cet article surtout peu de temps après celui écrit sur le meilleur joueur de tous les temps. Ô Rei Pelé ou le roi Pelé

Pelé a explosé sans prevenir en Suède 1958. Mes parents étaient à peine né, lol. À 17 ans, il était non seulement le plus jeune participant à ce mondial, mais aussi le plus jeune à inscrire trois buts dans un match de coupe du monde. Des buts de toute beauté! Des sombreros (aka Baptêmes), des double contacts, des râteaux etc… Avant lui le numéro 10 était juste un numéro comme les autres. Après cette coupe du monde, le numéro 10 est devenu le dossard de Pelé, un numéro légendaire pour les décennies futures.

Malgré les blessures

Pelé a gagné les deux coupes du monde qu’il a pu terminer sur le terrain. En 1962, il est charcuté sur les pelouses et peut remercier Garrincha d’avoir conduit la Séléçao au titre. En 1966 après une autre blessure et un Eusebio monumental le Brésil ne sort même pas de sa poule. La première coupe du monde filmée en couleur arrive en 1970 et le roi Pelé va la colorer en maestro avec aisance et savoir-faire. Il la clôtura par un match d’anthologie en finale face à l’Italie. En tout Pelé a gagné 75% des coupes du monde dont il a pris part.

En ce qui me concerne, il n y a même pas débat. Il est plus grand joueur de tous les temps. Surtout de par son impact. Il était le joueur complet, son répertoire de gestes techniques était illimité. Pelé n’a pas pu jouer en Europe car le gouvernement brésilien fit de lien une icône nationale interdisant ainsi son transfert vers ce continent. Il savait doser jeu individuel et collectif. Rapide et véloce avec une détente hors du commun. Je ne citerai pas tous ses titres ici car Wikipedia le fait très bien. Oui, je l’avoue, je suis biaisé car moi aussi, j’ai les cheveux crépus.

Ô Rei Pelé, premier noir supra star

Le roi Pelé est devenu la première superstar mondiale de couleur noire. Ses performances sur le terrain voyait un public entièrement blanc vibrer sur les cadences de ses dribbles et jeux de corps, oubliant qu’il n’était pas l’un des leurs et qu’ils retourneront sûrement à leurs injustices envers les noirs dès la fin du match. Je pense que nous n’avons pas eu la chance de le voir dans ses oeuvres. Entre racisme et difficultés économiques, Pelé a rarement pu célébrer ses exploits avec ses semblables hors mis ses coéquipiers. Mais il était dans toutes les prières et youyous des favellas, et a grandement participé à l’émancipation du footballeur noir au Brésil et à travers le monde.

Avec Bill Russell, que nous avons aussi perdu plus tôt cette année, ils ont fait baisser les barrières pour les personnes de couleur. Leurs succès sur le parquet et sur les pelouses ont ouvert plusieurs portes auparavant fermées à tout non blanc.

De 1957 à 1970, ces deux monuments régnaient en maître absolu dans leur sport respectif: Bill Russell finissant avec 11 titres de champion NBA tandis que Pelé gagnait 3 coupes du monde. J’espère de tout coeur que la FIFA décide de mettre un petit numéro 10 sur les maillots de coupe du monde, comme c’est le cas pour le numéro 6 de Russell en NBA.

Il s’est dédié à la formation

Je finirai par applaudir son support aux talents émergents à travers le monde et surtout dans son pays natal. Il n’avait absolument pas peur que ces derniers éclipsent ses réalisations. Il était présent dans la plupart des coupes du monde des jeunes, encourageant et félicitant. Son égo ne se mesurait que balle au pied et il a fait rêver de millions de gamins sur les cinq continents, moi y inclus.

Adios Ô Rei Pelé!

PS: Sir Bobby Charlton se rapelle que le roi Pélé lui a dit Goal en le dribblant avant même de tirer, la balle finissant au fond des filets.