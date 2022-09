Pour cette période FIFA de septembre, la majorité des sélections africaines qualifiées pour le Mondial Qatar 2022 n’a eu aucune peine à trouver des sparring-partners. Rien de compliqué non plus pour le Cameroun. Enfin, à un détail près. Les Lions Indomptables se seraient offerts au plus offrant.

Camfoot.com a appris que la Fécafoot devrait encaisser la rondelette somme de 1,2 millions d’euros (plus de 780 millions de FCFA) comme frais de participation aux deux matchs amicaux de Séoul [contre l’Ouzbékistan le 23 et la Corée du Sud le 27 septembre]. Contactée pour confirmation, le Team Press Officer nous a expliqué avec beaucoup de diligence qu’il ne saurait « parler de ce dont il n’a pas la maîtrise« . Les mêmes questions ont été posées au Chef du département de Communication. Cependant aucune réponse ne nous est parvenue avant la mise en ligne.

Les Lions Indomptables vont ainsi braver le décalage horaire conséquent pour jouer en Corée du Sud. Chaque année, la plupart des pays au football structuré déballe leur programme de matchs amicaux et l’adosse sur leurs besoins en développement. Ce n’est malheureusement pas le cas du pays de Roger Milla.

Pour cette fençetre FIFA, quand on se compare aux autres sélections que les Lions Indomptables rencontreront au Qatar, on se rend compte que tous restent en Europe. Même le Brésil a dû installer son camp de base en France pour offrir un meilleur encadrement à ses joueurs. Question d’éviter à Neymar Jr, Vinicius, Marquinhos, et les autres, les longs voyages qui peuvent être dommageables pour les organismes.

Pour parcourir la distance jusqu’à Séoul, le nouveau venu Bryan Mbeumo par exemple, a dû voyager pendant 12h15min d’horloge à partir de Londres. Il découvre le groupe des Lions Indomptables avec un décalage dans le corps de 9 heures. Cela veut dire qu’au moment où se déroulera le match contre l’Ouzbékistan, à 15 heures 00, son organisme sera déréglé puisqu’il vivra la réalité de 6 heures du matin. Ce sera encore pire pour Nouhou Tolo qui va digérer un décalage de 17 heures, lui qui vit à Seattle aux USA. Quant à Olivier Mbaizo, il faudra se taper le plus long voyage à partir de Philadelphie, soit 19h35 si on lui a reservé le vol le plus direct, avec une seule escale de 1h28min. En réalité, il va falloir déjà absorber le « jet-lag » pour pouvoir jouer à son meilleur. La raison est que le corps n’a pas eu assez de temps pour se réguler étant donné que cela prend en moyenne une semaine pour s’ajuster. Le retour en club, pour tous ces Lions, sera encore plus difficile. Ils devront être prêts à jouer le week-end d’après, fatigués ou pas. Leur corps sera donc un terrau propice aux blessures de tout genre.

Les Lions Indomptables et leur rapport à l’argent

L’inconséquence de cette gestion a produit un phénomène prévisible. Les Lions Indomptables ne tiendront qu’une seule séance d’entraînement sur le terrain avant le premier match de ce mini-tournoi. En effet, arrivés en compte-goutte, encore une incongruité, le gros de l’effectif n’a tenu une mini-séance intérieure de décrassage que ce mercredi. Il s’agissait d’un exercice de reveil musculaire. Des joueurs professionnels, en activité, libérés depuis dimanche soir en club, ne se sont pas entraînés depuis 3 jours. En comparaison, le Brésil, la Serbie, la Suisse, nos adversaires directs de la phase de poule du Mondial 2022, en étaient à leur troisième journée de pratique. Une des sélections s’en est tenue à 3 séances, et les deux autres en sont à leur 5e.

Préoccupés par la contrepartie financière, la Fécafoot ne semble guère se préoccuper de la gestion de l’intégrité physique de ses athlètes.

Le Président Samuel Eto’o Fils, lors de sa campagne, avait comme slogan « Redonner au Cameroun toute sa grandeur ». Il avait aussi promis de professionnaliser le football camerounais. Lors de ses années comme joueur, il donnait de la voix pour obtenir du respect, pour obtenir un meilleur traitement. C’est le temps de se bouger justement pour redonner au Cameroun toute sa grandeur. Comme en 2002, 2006, 2010 ou en 2014 ?