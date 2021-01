Quarts de finale CHAN 2021 : ce sera devant public, et avec la VAR

Le coach Ibenge de la RDC le dit si bien. Rien ne vaut le public dans un stade de football : « On aime jouer devant du public. On a été privé depuis longtemps, maintenant il y aura du monde au stade. Je l’ai toujours dit, il vaut mieux jouer avec beaucoup de monde même si le public est hostile. On fait un petit peu ce métier pour ça. Demain ça va être une chose très belle pour nous parce que ça fait longtemps qu’on a été privé de ça. »