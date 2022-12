Pelé restera à jamais le Roi. Même après sa mort. Il est difficile de lui accoler un nom tant rien ne semble lui correspondre, tout à fait. C’était plus qu’un génie de dimension supra planétaire, un avant-gardiste, un visionnaire, un défricheur, un précurseur. Que n’a t-il pas fait sur un terrain de football? Pelé a pratiquement tout fait, avant tout le monde. Il a créé et multiplié les gestes techniques. Il a pratiquement conçu et réalisé toute l’offensive qui se déploie de nos jour, avec audace. Pour ne citer que quelques-unes des créations, le retourné acrobatique, la panenka. Il y a des gestes techniques qui portent le nom de certains illustres joueurs. Qui a inventé la feinte de Cruyff? la roulette de Zidane avant Zidane? le coup du foulard de Ronaldo? c’est bien le Roi Pelé.

Le Roi a été précoce. Très précoce. Il a pris part à sa première coupe du monde à 17 ans. Il était déjà un joueur d’impact. En quatre matchs, il va inscrire six buts. Trois en demi-finale et deux autres en finale. C’est ce jeune homme qui a mené le Brésil à son premier titre de Coupe du Monde à sa première participation en 1958. Il n’était alors qu’un adolescent qui disposait de l’état d’esprit, de la qualité, de l’inventivité, de la fantaisie, et de la touche du marqueur.

Pelé c’est l’incarnation de l’offensive

Beaucoup sont nés bien après ses exploits et ne l’ont pas vu évoluer sur le terrain. Heureusement que des vidéos d’archives permettent d’apprécier à sa juste mesure ce personnage. Il avait des décennies d’avance sur son temps. Pour dire vrai, Pelé aurait aussi bien été le meilleur joueur de la présente époque, avec le même style de jeu qu’en 1962. Sa capacité à dominer ses adversaires par son agilité, sa puissance, sa vision est indémodable.

Le roi Pelé a crée et représente l’archétype du numéro 10, moderne, celui qui est capable d’orienter le jeu, de préparer l’offensive et qui est un redoutable finisseur.

Le roi s’est éteint ce 29 décembre 2022. Que la Terre de ses ancêtres lui soit légère