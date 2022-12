Le triple champion du monde avec l’équipe nationale du Brésil était hospitalisé depuis un mois. Il se battait contre un cancer du côlon particulièrement destructif. Il n’a pas remporté cette confrontation et est décédé ce jeudi à l’âge de 82 ans.

L’athlète du siècle était hospitalisé depuis le 29 novembre à l’hôpital Albert Einstein de São Paulo. L’hospitalisation est survenue en raison d’une infection respiratoire après avoir contracté le Covid-19 et pour la réévaluation du traitement du cancer du côlon. Ce jeudi après-midi, l’hôpital Israelita Albert Einstein a confirmé avec regret le décès d’Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Il est mort le 29 décembre 2022, à 15h27, en raison d’une défaillance d’organes multiples. C’est le résultat de la progression du cancer du côlon associé à son état clinique antérieur. L’hôpital Israelita Albert Einstein sympathise avec la famille et tous ceux qui souffrent de la perte de notre cher roi du football.

Le Roi Pelé’ l’inspiration et l’amour

L’inspiration et l’amour ont marqué le parcours du Roi Pelé , qui s’est éteint paisiblement. Au cours de son passage sur la terre, Edson a enchanté tout le monde avec son génie dans le sport, a arrêté une guerre, a effectué un travail social dans le monde entier et a répandu ce qu’il croyait être le remède à tous nos problèmes : l’amour. Son message vivant devient un héritage pour les générations futures. Amour, amour et amour, pour toujours.

Pelé a subi une opération du côlon en septembre 2021 et a depuis subi des séances de chimiothérapie répétées. Début 2022, des métastases ont été détectées dans l’intestin, les poumons et le foie.

Sa famille espérait plus que tout au monde passer Noel en famille. Cependant, c’était trop risqué pour l’hôpital. Il a indiqué le 21 décembre un bulletin médical qu’il y avait une « progression de la maladie oncologique ». Par conséquent, le Roi Pélé avait besoin de plus de soins liés à un dysfonctionnement rénal et cardiaque. L’ancien joueur n’a pas été autorisé à passer Noël à la maison, comme l’espérait sa famille.

Un monument s’écroule donc avec la disparition du Roi Pélé.