Quelques jours après diffusé les images des premiers équipements des sélections nationales de football du Cameroun, l’entreprise One All Sports a recruté une startup camerounaise. Celle va s’occuper de la distribution locale desdits équipements.

Dans un récent communiqué publié sur les réseaux sociaux, One All Sports, structure en charge de l’habillement des équipes nationales de football du Cameroun, annonce avoir signé un partenariat avec la startup camerounaise Bee Group. Cette dernière aura la charge de la distribution locale des futurs équipements des Lions indomptables pendant et après la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar.

Ainsi, apprend-on, Bee Group, opérant dans le transport par moto, sera responsable de la distribution des produits sous licence à travers les points de vente traditionnels du pays (stations-service, supermarchés, e-commerce et autres magasins). La startup offrira aussi un service innovant de vente et de livraison directement à domicile. Les produits de One All Sports seront placés sur WhatsApp, Facebook ou un site dédié et livré en 2 heures. Les paiements peuvent être effectués en espèces ou par Mobile Money.

Polémique

Le recrutement de Bee Group n’est cependant pas sans polémique. La Fécafoot a en effet lancé le 2 septembre un appel à candidatures à l’attention des entrepreneurs souhaitant commercialiser les maillots des Lions indomptables sur le territoire national. Le délai de soumissions des offres des candidats était fixé au 7 septembre prochain. Ce n’est qu’après cette date, selon la Fédération, qu’une commission ad hoc devait être mise sur pied pour examiner les offres afin de retenir les 3 meilleurs candidats. « Par la suite, cette short list sera soumise au Comité exécutif qui décidera en dernier ressort », indiquait le secrétaire général par intérim de la Fécafoot, Balise Djounang. Problème ? Deux jours seulement après la publication de cet appel à candidatures le 2 septembre, One All Sports annonce qu’il a déjà un distributeur. Bizarre non ?