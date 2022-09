Georges-Kevin Nkoudou a inscrit son troisième but de la saison dimanche sur le terrain d’Ankaragücü. Une but d’autant plus précieux qu’il a permis à Besiktas de s’imposer 2-3, lors de cette cinquième journée du championnat turc.

En déplacement à Ankaragücü dimanche pour le compte de le cinquième journée de Süper Lig de Turquie, Besiktas a conforté sa place de leader (2-3). Trois précieux points acquis grâce notamment à Georges-Kevin Nkoudou (3 buts en 5 matchs de championnat cette saison), auteur du but de la victoire sur penalty (74e). Les Aigles s’imposent au terme d’un match à rebondissements qui s’est conclu dans la confusion avec l’intrusion d’un jeune supporter.

En effet, alors que la rencontre venait de s’achever, un supporter d’Ankaragücü a pénétré sur la pelouse, traversé tout le terrain au sprint avant de se jeter sur les joueurs de Besiktas dans le rond central. Au bout de sa course, ce supporter va asséner un violent coup de pied dans le dos de l’attaquant Cenk Tosun.