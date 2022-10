Mondial Féminin 2023 : quand Gabriel Zabo parle à Samuel Eto’o

A quatre mois des barrages intercontinentaux du prochain Mondial féminin, l’entraîneur de la sélection nationale du Cameroun tire la sonnette d’alarme. Gabriel Zabo a le regard tourné vers la Fécafoot. Le technicien espère que l’instance dirigée par Samuel Eto’o mettra tout en œuvre pour une bonne préparation.

L’équipe féminine d Cameroun se rend en Nouvelle Zélande en février 2023. Les Lionnes indomptables vont y prendre part aux barrages de la Coupe du monde prévue l’année prochaine. Gabrielle Aboudi et les siennes vont avoir besoin de deux matchs pour se qualifier. Le premier aura lieu contre la Thaïlande. En cas de victoire, elles affronteront ensuite le Portugal. Le vainqueur sera qualifié.

Au sein du staff technique de la sélection camerounaise, le travail a démarré. « Nous avons commencé à nous renseigner sur cette équipe [la Thaïlande, Ndlr.] à travers les vidéos en notre possession. Tout est jouable », a rassuré Gabriel Zabo à nos confrères de Cameroon Tribune. « Le Cameroun, a-t-il martelé, va l’affronter avec la ferme intention de gagner cette équipe ». Le sélectionneur camerounais rêve de victoire, mais avoue, qu’un minimum de conditions doit être réuni au préalable. Un point qui a souvent manqué aux Lionnes indomptables. Rarement elles ont disputé un match amical international avant une campagne comme le Mondial.

Zabo : « nous comptons sur la Fécafoot »

« Il faudra être sérieux dans la préparation et l’organisation des matchs, insiste Gabriel Zabo. Nous avons déjà loupé deux périodes FIFA. Ce n’est pas faute d’avoir essayé de trouver des adversaires. Nous avions un tournoi en Jordanie [du 5 au 11 octobre dernier] qui n’a pas pu se concrétiser au dernier moment ». L’entraîneur en profite pour envoyer un message au président de la Fécafoot Samuel Eto’o : « Il nous faudra travailler très dur et être rigoureux, exploiter la dernière période internationale de novembre de l’année. Et éventuellement faire un regroupement les mois suivants avec toutes les filles, pour exploiter la trêve hivernale. Nous comptons sur la Fécafoot ».