Jean-Bruno Tagne : « les raisons de ma rupture avec Samuel Eto’o »

Directeur de campagne de Samuel Eto’o lors de sa course pour la présidence de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), le journaliste Jean-Bruno Tagne s’est enfin exprimé sur les raisons de son désaccord avec le patron de l’instance basée à Tsinga (Yaoundé).

En séjour au Canada, Jean-Bruno Tagne est revenu, le temps d’une émission en ligne sur les raisons de son « divorce » avec le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) Samuel Eto’o.

« On avait battu campagne sur un certain nombre de valeurs : l’éthique, la transparence, l’accountability… rendre compte aux Camerounais systématiquement de ce qu’on fait. Sauf que malheureusement, je ne me retrouve plus là-dedans », tranche l’ancien chef du service politique du Quotidien Le Jour.

« Il y a eu par exemple, la signature du contrat avec On All Sports. Je ne sais pas si y a un Camerounais aujourd’hui qui est capable de nous dire quand ce contrat a-t-il été signé, avec qui, où et combien ? Nous avons battu campagne en disant qu’on devait faire la rupture. Pourquoi alors on critiquait Seidou Mbombo Njoya ? La Fécafoot actuelle, c’est le symbole de l’opacité. Personne ne sait exactement ce que c’est », a-t-il assené.