Le Président de la Fécafoot ne cesse de clamer au plus haut que le Cameroun peut remporter la prochaine coupe du monde. Lors de l’assemblée générale ordinaire de l’instance tenue samedi dernier à Douala, Eto’o déclarait que “nous irons à la Coupe du monde non pas pour y jouer les figurants mais pour jouer les sept matchs possibles et ramener le trophée à la maison”. La solidité d’équipe passe par une bonne assise défensive. En cela, bâtir sur la paire Bella-Kotchap et Evan Ndicka serait une bonne indication.

Au positivisme à outrance se dresse une réalité implaccable. Celle de la qualité de l’effectif. Et quelque soit l’envie, se voir trop beau ne ramène pas le diner sur la table.

La solution a long terme est connue. C’est de mettre en place des programmes de formation et d’y qualifier les jueurs sur le mérite. Ce sont deux choses qui manquent au football camerounais puisque l’on ne prend en charge que très peu les jeunes de sept ans et moins. Il n’y a non plus pas de championnat de jeunes sur la durée, juste de petits tournois qui durent un weekend.

Bâtir à partir d’une charnière centrale Bella-Kotchap et Evan Ndicka

A court terme, il faut convaincre les talentueux binationaux de se joindre au projet. On parle bien de talentueux, et non de ceux qui làs d’attendre d’ailleurs, se trouvent une fibre camerounaise. C’est bien l’un des points où était attendu Samuel Eto’o Fils. Le Cameroun entier pensait que son aura seul pouvait convaincre les plus sceptiques. On n’en est pas là. Et pourtant, des tops binationaux de qualité, le Cameroun n’en manque pas.

Un renfort en défense centrale fera énormement du bien. Et dans ce registre, un jeune joueur a crévé l’écran ce weekend en Angleterre. Armel Bella-Kotchap, fils de Cyrille Bella. Il est allemand de nationalité, et est membre des sélections jeunes de ce pays. Titulaire indiscutable, il a remporté l’Euro U21 dernièrement. C’est à Samuel Eto’o de montrer ses talents de négociateur en allant convaincre ce jeune joueur.

Evan-Dicka sait déjà que le Cameroun a besoin de lui. Si il souhaitait attendre un appel de la France, il a nuancé ses propos ce week-end. Interrogé sur la possibilité d’aller au Qatar avec le Cameroun, le défenseur a estimé que « on verra par la suite. C’est une décision que je vais prendre dans le futur. De toute façon, vous le saurez bientôt ». Une ouverture où le Cameroun devrait s’engouffrer pour forcer une décision positive.

En attendant, la paire Bella-Kotchap et Evan Dicka fait rêver.