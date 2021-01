Le Tribunal Arbitral du Sport annule des dernières élections locales, départementales, régionales et fédérales de la FECAFOOT

Ce vendredi, à la veille de l’ouverture du CHAN 2021 que le Cameroun organise, la décision de l’organe suprême mondial en terme de sport est tombée et devrait être immédiatement exécutable. Le Cameroun n’a plus de Président, ni de Comité Exécutif à la Fédération Camerounaise de Football. Ce qui transparait dans cette décision est que Dieudonné Happi, Samuel Eto’o et Seidou Mbombo Njoya auraient tous comploté pour s’installer au sein de l’institution qui gère le football camerounais. Depuis deux ans, les joueurs sélectionnés dans les différentes équipes nationales, des jeunes aux A’ appartiennent à leurs écuries.