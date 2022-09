On a tenu une petite réunion hier à l’entraînement et je leur ai dit que les gens considèrent que nous sommes une équipe offensive. Qu’on le veuille ou non, on joue avec quatre attaquants et Paquetá. Je leur ai dit que si nous voulons jouer comme ça, jouer ensemble, nous devons nous entraider. Nous devons aussi aider la ligne défensive. Tout le monde doit courir. Et c’est bien voir ça. Personne n’est vaniteux ici, c’est une équipe qui se tient en toute harmonie. Nous sommes des amis, autant ceux qui jouent que ceux qui ne jouent pas. C’est agréable, on se sent chez soi, on est heureux.

Neymar Jr