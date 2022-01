La CAN 2021 diffusée dans plus de 150 pays du monde

Et cela va certainement se répercuter sur la trésorerie de la CAF. D’ailleurs, celle-ci n’a pas tardé à augmenter le prize-money de la compétition. En plus des diffuseurs historiques comme Canal+ ou beIN Sport, la liste des chaînes ayant acquis les droits de la CAN s’est largement élargie. Elle englobe désormais SuperSport et StarTimes qui retransmettront le tournoi en Afrique subsaharienne, tandis que beIN Sport étendra la diffusion de l’Afrique du Nord au Moyen-Orient, ainsi que sur ses chaînes de la région Asie-Pacifique et Amérique du Nord, notamment les États-Unis, le Canada, et aussi bien le Cambodge que le Laos.

ESPN diffuse la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2021 dans ses territoires d’Amérique latine en Amérique du Sud et centrale et dans les Caraïbes, notamment l’Argentine, l’Uruguay, le Venezuela, les îles Vierges britanniques, le Nicaragua, la Guyane et la Bolivie.Au Royaume-Uni, la BBC et BSkyB diffusent le tournoi à un public impatient de voir comment les stars de la Premier League anglaise se comportent au Cameroun, tandis qu’au Brésil, le principal diffuseur Bandeirantes retransmettra le tournoi.

En Europe, la France sera couverte par beIN Sports, l’Italie par Discovery et l’Allemagne par SportDigital. Les fans nordiques pourront regarder sur les chaînes sportives de NENT, tandis que l’Europe de l’Est se connectera à SportKlub.

Tous les fans de football du continent africain sont sûrs de regarder les matches de leurs équipes nationales, avec les diffuseurs publics des pays participants prêts pour la retransmission depuis le Cameroun. Enfin, pour les territoires non couverts par les partenaires de diffusion de la CAF, la CAF diffusera tous les matchs en direct avec un choix de commentaires en anglais sur sa chaîne YouTube CAF TV et sur son site officiel CAFOnline.com.