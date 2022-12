Maintenant, c’est la même chose qui est en train de vouloir se passer là-bas. Au moins, avec Samuel Eto’o et UBA, on demande de d’abord de signer les documenta d’ouverture du compte avant d’y verser les primes. Mais quand on dit que le problème de primes a été résolu, c’est juste parce que les joueurs ont eu confiance à la fédération, c’est tout Sinon, Choupo-Moting n’a pas encore reçu sa prime, mais nous ne nous faisons aucun soucis de ce côté. En tout cas, je ne peux pas dire que les joueurs n’ont pas touché de primes, je parle de Choupo-Moting, je ne connais pas pour les autres joueurs. Aussi, même en 2014, quand ils sont partis au Brésil, Choupo-Moting n’avait pas touché ses primes avant le voyage, ses primes étaient restées au Cameroun. Nous avions décidé qu’on ne peut pas venir le dernier jour avant le voyage, prendre l’argent pour se mettre en route pour le Brésil. Pour que pendant qu’il est en train de jouer, qu’il soit en train d’avoir peur qu’on va voler son argent dans sa chambre d’hôtel. Peut-être même que c’est ce qui s’est passé avec certains joueurs qui avaient leurs primes en espèces avec eux pour qu’on ait un mauvais résultat. Et si tu ne peux pas prendre ton argent pour l’amener au Brésil, tu laisses cela à ton oncle et tu ne sais pas ce qu’il va en faire. Donc, on a décidé de prendre le risque de laisser l’argent au Ministère et à la FECAFOOT et de venir le récupérer après le Mondial. Tout le monde m’avait dit : « Papa, tu es quel genre de conseiller, tu ne vas plus jamais voir l’argent de ton fils. Comment tu peux laisser l’argent au Cameroun ? » J’ai dit : « qu’ils fassent ce qu’ils vont faire avec ». Mais j’ai insisté : « vraiment, je ne voudrais pas que mon joueur qui est mon fils soit déconcentré ou bien, il me donne l’argent et j’ai peur qu’on ne vole dans les hôtels. » C’est pour ça que même cette fois-ci, il n’y a pas eu d’argent mais on n’en a pas fait un problème car nous savons que l’argent va entrer, Parce qu’à la dernière CAN, chaque fois qu’on finissait un match, l’argent des primes était automatiquement versé dans les comptes des joueurs. Je crois que cette fois-ci, ce n’est pas entré parce qu’on a changé les comptes pour les mettre à UBA. Il faut dire les choses, mais il ne faut pas qu’on interprète mal pour dire : « ils n’ont pas payé les primes ». Je suis sûr que ça va être payé. Et je suis sûr que le problème, c’est seulement que les comptes étaient nouveaux et il fallait que les gens signent d’abord. Il y a peut-être des joueurs qui ont déjà signé et je crois que certains qui ont signé n’ont même pas bien lu tout le document et c’est parfois ça le problème de certains joueurs. Quand il y a brusquement quelque chose à signer, Choupo-Moting prend le document et me le donne en disant: « prends tu vérifies, tu regardes les contours et après, on voit quoi faire ! »

Just Choupo