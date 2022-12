Just Choupo-Moting, le père de l’attaquant camerounais Eric-Maxim Choupo-Moting est a rencontré le sélectionneur Rigobert Song après le match perdu contre la Suisse (1-0) lors de la première journée du Mondial au Qatar.

Père d’Eric-Maxim Choupo-Moting, Just Choupo-Moting accompagne son fils lors de ses importantes sorties avec la sélection nationale du Cameroun. C’était encore le cas lors de la Coupe du monde au Qatar. Just Choupo-Moting était dans les gradins du stade Al Janoub lors de la défaite des Lions Indomptables face à la Suiss (1-0), lors de la première journée de la phase de groupes. Et il n’a pas hésité à aller rencontrer le sélectionneur Rigobert Song pour tirer les leçons de cette sortie manquée. Notamment au sujet du remplacement de Choupo-Moting, sorti à la 74e minute au profit de Vincent Aboubakar.

« Après le premier match, je suis allé rencontrer notre sélectionneur Rigobert Song et je lui ai poliment donné mon point de vue suivant : « avec le danger que représentait Choupo-Moting dans ce match pour la Suisse et vu que nous étions menés au score par 0 but à 1, tu n’enlèves pas Choupo-Moting du terrain. Tu ne l’enlèves pas dans cette équipe, ce n’est pas possible. Tu renforces plutôt l’attaque avec Aboubakar, car ces 2 attaquants peuvent bien jouer Ensemble » », a révélé Just Choupo-Moting dans une interview avec Africa Foot United.

Le paternel de l’attaquant du Bayern Munich poursuit : « Je lui ai dit que ce n’est pas parce que je suis le papa de Choupo que je le dis mais que dans cette équipe, actuellement, avec tout ce qui se passe et sa façon de jouer, c’est une erreur. Il m’a dit : « Papa, je peux t’expliquer ce qui s’est passé, je pense que tu as raison, les autres matches, il va jouer » ».