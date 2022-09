J’avais reçu une convocation, comme tous les autres membres, pour participer à Douala à une réunion du Comité exécutif, la veille de l’Assemblée générale. J’avais expliqué que je ne pouvais pas m’y rendre, car à mes yeux, Samuel Eto’o, qui a été condamné par la justice espagnole au mois de juin dernier, n’est plus légitime au poste de président de la FÉCAFOOT, en vertu des statuts de l’instance. Et malgré tout, il a décidé de m’exclure du Comex, sans bien évidemment respecter les droits les plus élémentaires de la défense. Normalement, on doit faire un dossier motivant une exclusion et celui qui est exclu doit pouvoir avancer ses arguments devant la commission compétente. Mais ça ne se passe pas comme ça avec Eto’o. Comme je me suis régulièrement opposé à lui et qu’il a horreur de ça, il a décidé de m’exclure. Je ne suis pas étonné. J’aurais même été étonné du contraire…