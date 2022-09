L’important, c’est de participer ? Quatre jours après leur défaite contre l’Ouzbékistan (0-2), les Lions indomptables ont confirmé ce qu’on savait déjà. Le Cameroun n’est pas prêt. À quelques semaines de la Coupe du monde au Qatar, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers enchaînent des prestations inquiétantes. Si on semble avoir uu du mieux dans cette rencontre, c’est certainement parce que la barre était basse suite à la dernière prestation. On s’est même vu à se projeter plus loin. Sur la CRTV, un des conseillers de Samuel Eto’o, Mabouang Kessack, a estimé qu’avec les 4 probables titulaires absents dans ce match, le Cameroun aurait facilement gagné. Corée du Sud – Cameroun, voici les notes des joueurs.

Ces joueurs là avaient été programmés pour rater le mondial. On les trouvait trop arrogant, trop indisciplinés, puisque leur Président expliquait qu’il fallait avoir la bonne mentalité. Cela sous-entendait que les absents ne l’avait pas.

Comment se sont-ils comportés les joueurs ce mardi ? Les notes…

André Onana (5,5/10) : le gardien camerounais réalise deux arrêts décisifs en début de match. Pour un joueur de sa trempe, il doit réorienter les deuxièmes balle sur les côtés. Et pour cela, sa responsabilité est engagée sur le but sud-coréen. Il a souvent trouvé ses joueurs sur balle courte ou longue, et aurait pu lancer plusieurs attaques rapides, ses transversales ayant brisées plusieurs lignes.

Faï Collins (3/10) : il a été malmené dans son couloir où il n’a jamais pesé ni défensivement, ni offensivement. Impuissant face aux fulgurances adverses, il a multiplié les fautes, comme ses rares centres qui n’étaient pas été bons.

Nicolas Nkoulou (4,5/10) : c’est monsieur pense qui ne s’enflamme jamais. Son duo avec Castelletto n’est pas encore huilé. On ne sait d’ailleurs pas si cela le sera jamais avec le retour annoncé de Ngadeu. On l’a plus vu dans la construction en sortie de but. Le duo défensif devrait aussi être alerte pour récupérer les déviation du gardien comme lors du but de Son.

Nouhou Tolo (3/10) : Ce fut compliqué. Il ne semble pas avoir récupéré de son long voyage. Il était clairement le défenseur le moins rassurant dans l’arrière-garde du Cameroun. Plusieurs fois pris dans son dos, il a eu du mal à gérer les appels des attaquants sud-coréens.

Jean-Charles Castelletto (5,5/10) : son duel d’avec Nicolas Nkoulou n’est pas au point. Il va au charbon, on va au moins lui donner cela. Comme Nkoulou, il aurait dû être présent pour récupérer la balle de but de Son.

Oum Gouet (3,5/10) : aligné au poste de sentinelle, le milieu de terrain n’aura pas existé. Pratiquement pas mobile, il semblait figé par l’enjeu. Et pourtant, il assure habituellement défensivement.

Gaël Ondoua (3/10) : son club l’annonçait blessé. Il a décidé de se présenter. Il va finir effectivement blessé puisqu’il a dû céder sa place à la 42e minute. Rien n’a fonctionné pour lui peut-être parce qu’il jouait hors position. Il n’a quasiment jamais cassé les lignes par la passe. On a trop rarement vu son jeu long s’exprimer. Il est remplacé à la 41e par un Olivier Ntcham qui a apporté un peu de vivacité.

Martin Hongla (3/10) : Il a aussi été attentiste à l’image du groupe. Ses prises d’initiative ont été inexistantes. Le milieu du Hellas Verone nous a habitué à mieux. Il aurait pu sauver son match, s’il avait marqué sur son unique occasion de la rencontre. Mais au lieu d’une frappe bien sentie, ce sera un cadeau pour le gardien adverse (71e). Remplacé à la 78e par Pierre Kunde (non noté).

Moumi Ngamaleu (4/10) : le carton jaune qu’il prend en début de rencontre semble l’avoir figé. Il a rarement fait parler sa vitesse et sa percussion a manqué de mordant. En difficulté face à la défense adverse, il a souvent été forcé de se replier. A défaut de créer le danger dans le camp adverse, il a multiplié les fautes. Il cède sa place à Jean-Pierre Nsamé (non noté) à la 78e.

Vincent Aboubakar (3,5/10) : pour un deuxième match, il n’aura pas été l’ombre de lui-même. En 70 minutes, le capitaine n’a touché que 3 ou 4 maigres ballons. Même s’il n’a pas aidé par ses milieux, il a traversé la rencontre comme un fantôme. Remplacé à la 70e par un Léandre Tawamba qui, en manquant la balle du 1-1 en fin de match a peut-être définitivement grillé ses chances d’aller au Mondial.

Bryan Mbeumo (6,5/10) : le néo-international a montré une panoplie de qualité très intéressante. Il s’est montré très disponible et son impact physique a un peu pesé sur la défense adverse en première période. Son jeu dos au but et sa faculté à conserver le ballon dans les petits espaces lui ont permis de se démarquer. Il est tout prêt de marquer, mais sa frappe file sur la barre (43e). Son apport fera du bien aux Lions Indomptables.