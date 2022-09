La gestion de l’équipe nationale de football par le sélectionneur des Lions Indomptables est de plus en plus décriée par certains observateurs. Il faut dire qu’il a récemment pris des décisions qui ont négativement impacté sur son image. Pour une sélection qui cherche à se trouver, laisser son meilleur joueur de côté pour le dernier stage avant la Coupe du Monde n’augure rien de réfléchi.

S’il ne s’agissait que de Zambo Anguissa, on aurait pu croire à ses explications. Mais Choupo-Moting, mis de côté avec comme justificatif de manque de temps de jeu interroge lorsqu’un autre, Nkoulou en l’occurence, n’avait joué en club que durant 19 minutes. Michael Ngadeu, le passeur décisif sur le but qui nous conduit au Qatar, a aussi fait les frais.

Battu sèchement par les Ouzbeks vendredi dernier, 0-2, il y a certes eu défaite contre la Corée du Sud, mais pour moins de but pris. 0-1.

Au sortir de cette rencontre, Rigobert Song est plus qu’heureux. Il l’a expliqué en conférence de presse d’après-match.

J’ai trouvé ce que je cherchais pour cette période FIFA. C’est vrai que le résultat n’a pas suivi mais j’ai retrouvé une équipe en progression qui a juste de petites choses à régler. C’était un match digne d’une coupe du monde et je suis satisfait de mes joueurs. Ils ont bien réagi et je suis fier car je retrouve un état d’esprit conquérant.

Les chantiers géants, que l’on a observés après ces matchs, ne sont que des détails pour le sélectionneur. Si on n’est pas encore sûr de la structure de son jeu, on ne sait rien encore des animations. Pour avoir laissé plusieurs joueurs clé hors de cette fenêtre FIFA, on peut dire qu’il y a encore débat sur le personnel à utiliser. La défense prenant systématiquement des buts, et l’attaque était au régime sec, on peut conclure que d’un bout à l’autre du terrain, il y aurait des incertitudes.

Nous sommes dans l’objectif d’observer des joueurs et il fallait donc que certains entrent. Vous avez vu qu’en deux matchs, j’ai utilisé deux systèmes de jeu. Aujourd’hui (hier, ndlr), je suis content car on a retrouvé un système qui correspond à mes joueurs. Mais je ne veux pas encore dévoiler ce que je vais faire contre la Suisse. Je suis content des nouveaux joueurs. Ils ont démontré ce qu’ils savent faire. Chacun a eu le temps de montrer ce qu’il vaut et on verra s’ils correspondront aux profils des 26 joueurs qui seront retenus. On aura le temps de s’améliorer.

Rigobert Song en a profité pour corriger son patron, le Président de la Fécafoot, Samuel Eto’o. Il avait assuré après le match contre le Burundi que personne n’a sa place assurée.

Choupo-Moting et Zambo font partie du groupe. Ils ont juste été mis au repos. Il fallait que je vois les autres, car la porte est ouverte à tout le monde. Il n’y a pas lieu d’avoir un autre débat

Quid de Michael Ngadeu-Ngadjui, le vice-capitaine ?