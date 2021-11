CM 2022 : le Cameroun sort la Côte d’Ivoire

La lumière est venue de Toko Ekambi

Les Camerounais débutent la rencontre sur des chapeaux de roues. Après avoir mis le nez à la fenêtre plusieurs fois, Vincent Aboubakar sonne la première alerte. Mais sa frappe flirte avec le poteau avant de sortir (16e). La prochaine occasion est la bonne. Sur une passe lumineuse de Martin Hongla, Toko Ekambi fusillait Gbohouo (1-0, 21e). Les Ivoiriens répondent ensuite, mais c’est sans compter sur un André Onana qui fait la parade parfaite (33e). Un geste qui enflamme le public et permet aux Lions de repartir à l’assaut sur une belle combinaison offensive.

Lancé en profondeur par Hongla, Toko décale Zambo qui sert ensuite Aboubakar. La frappe enroulée du capitaine camerounais est détournée du bout des doigts par le gardien ivoirien (39e). Moumi Ngamaleu avait ensuite plus de chance de faire le break, mais manquait son face-à-face avec Gbohouo (45e).

Dominateurs, les Lions reviennent des vestiaires avec la même envie de gagner. Les hommes de Toni Conceiçao multiplient les assauts, mais ce sont les Ivoiriens qui se créent la première occasion nette de cette deuxième mi-temps. Et une fois encore, André Onana sortait le grand jeu (66e). Vincent Aboubakar manque ensuite une occasion en or (68e), et derrière André Onana doit encore s’employer pour sauver sa cage (70e). Les actions s’enchaînent dans un camp comme dans l’autre. Et finalement, le score restera inchangé. Le Cameroun est aux barrages du Mondial 2022.

Fiche technique

Éliminatoires Mondial 2022

Groupe D : 6e journée

Cameroun - Côte d’Ivoire : 1-0

Avertissements : Côte d’Ivoire (Seri, 34e - Boly, 59e)

Cameroun : Onana - Nouhou (Mbaïzo, 8e) - Ngadeu - Onguéné - Faï - Oum Gouet - Hongla (Onana, 52e) - Zambo - Moumi (Tawamba, 72e) - Toko (Choupo, 72e) - Aboubakar (Siliki, 73e). Entraîneur : Antonio Conceiçao

Côte d’Ivoire : Gbohouo - Bailly - Odilon (Sangare, 46e) - Boly - Kessie - Seri (Traoré, 69e) - Aurier - Cornet - Haller - Gradel (Kouame, 83e) - Kouassi (Pepe, 69e). Entraîneur : Patrice Beaumelle