Alors que son père a clamé ces derniers jours jours qu’il n’avait toujours pas perçu ses primes relatives au Mondial 2022, les données bancaires de Choupo-Moting ont fuité. Elles attestent que le joueur a bel et bien été payé.

C’est le lanceur d’alerte Shance Lion qui serait le premier à avoir publié les données bancaires d’Eric-Maxim Choupo-Moting sur les réseaux sociaux. Une façon de contredire les récentes révélations de Just Choupo-Moting. Le père de l’attaquant camerounais ayant déclaré que le joueur du Bayern Munich n’a pas perçu de primes après sa participation à la Coupe du monde avec le Cameroun.

« Contrairement à ce que déclare le père et « manager/agent de l’international camerounais Éric Maxim Choupo Moting, sa prime de participation à la Coupe du monde a effectivement été payée par l’Etat du Cameroun, via le ministère des sports et de l’éducation physique, professeur Narcisse Moelle Kombi », a-t-il écrit sur Facebook. Selon les documents bancaires qui accompagnent cette publication, l’on peut s’apercevoir que le ministère a effectué 2 virements d’un montant de 30 millions de francs CFA chacun les 17 et 18 novembre 2022 en guise de « primes [de] participation [au] Mondial FIFA 2022 ».