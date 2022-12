Qui ne se rappelle pas de Espagne 1982. Il jouait au Canon de Yaoundé au Cameroun. Mais Thomas Nkono a été l’une des sensations de ce mondial qui aura révélé le Cameroun aux yeux du monde. Le Pérou nous promettait une cuisante défaite. Il ne savait pas que dans les buts se dressait un véritable chat noir, capable de redresser son plongeon même dans les airs. Et ce but de Roger Milla, refusé injustement par l’arbitre du match contre les sud-américains. Puis, la Pologne avec plusieurs meilleurs joueurs de l’Europe était certaine de bouffer du Lion.

L’Italie qui sera finalement sacré, avec Paolo Rossi, s’y est frottée. Elle va inscrire un but et croyait que ce serait le premier d’une série. Une poignée de minutes plus tard, Mbida Arentes rétablissait la parité. N’eût été de l’inexpérience à ce niveau du sélectionneur de l’époque, le Cameroun serait passé au tour à élimination directe. Traumatisé par l’expérience du Zaïre quelques années plus tôt qui avait encaissé des tonnes de but, Jean Vincent ne jouait que pour ne pas se faire ridiculiser.

L’humilité est une vertu selon Thomas Nkono

Il a aussi participé à l’épopée glorieuse de Italia 1990. C’est donc un homme pétri d’expérience qui s’est exprimé au sujet des controverses en Lions Indomptables.

Et c’est au média espagnol AS Diaro que l’ancien gardiens de l’Espanyol de Barcelone a accordé une interview. Il a évoqué le succès du Maroc à la Coupe du monde.

« Je ne m’y attendais pas. C’est une façon de montrer que le football africain peut être présent ». Thomas Nkono

Au sujet des Lions Indomptables, il veut bien être indulgent et cite l’inexpérience de la troupe à Rigobert Song:

« J’ai confiance en Samuel Etoo. Nous avons fait un pas en avant. Dans les prochaines compétitions, je pense que nous serons à un bon niveau. Beaucoup ont joué leur premier tournoi ici. Thomas Nkono

Thomas Nkono a également ne comprend cependant pas la décision qui a été prise de mettre de côté l’un des meilleurs gardiens du monde. André Onana a été écarté de la sélection après le premier match contre la Suisse. Une communication privée de son sélectionneur, Rigobert Song, faisait référence à une insubordination en son encontre du gardien de Inter Milan. Tommy, qui est un exemple de modestie, estime que l’humilité a beaucoup de vertus.

« Il doit être humble, il est plus important que les autres. Être humble dans la vie vous permet d’atteindre votre but. Les valeurs sont importantes. Nous ne savons pas véritablement ce qui s’est passé » Thomas Nkono

Il est aussi revenu sur une des qualité du gardien camerounais. un bon jeu de jambes est selon lui l’une des qualités essentielles pour être un top gardien.

« Il faut le travailler. J’ai formé des gardiens de but en Espagne et ils insistent beaucoup sur ce point. Les Espagnols ont étudié cela très attentivement ». Thomas Nkono

Cela peut être très utile dans une rencontre en ce sens que le gardien peut être le point de départ d’une contre-attaque dévastatrice. André Onana l’a déjà fait à de multiples reprises, à Ajax Amsterdam ou à Inter Milan.