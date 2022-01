CAN 2021 : le Mali termine en tête du groupe F

Reçu 7/7. Le Mali profite de sa victoire sur la Mauritanie (2-0) ce jeudi pour terminer premier du groupe F de la CAN 2021 avec 7 points. Après une ouverture du score précoce (2e), et un deuxième but tout aussi rapide en seconde période sur penalty (49e), les Aigles ont confisqué le ballon pendant toute la rencontre, face à des Mourabitounes bien impuissants, qui sortent définitivement du tournoi.

Le Mali a battu la Mauritanie (2-0) ce jeudi soir pour terminer en tête du groupe F. La Tunisie, malgré sa défaite à la dernière minute (1-0), est qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN car elle fait partie des quatre meilleurs troisièmes. https://t.co/TXP4JsMEbv pic.twitter.com/AAquY1sXWF — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 20, 2022